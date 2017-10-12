Samsun’da moraller yerinde
Ahmet Cebe ve Samaras, Rize deplasmanından 3 puanla döneceklerini söyledi
Cebe, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini söyleyerek morallerinin yerinde olduğunu da dile getirdi. Takımın Yunan asıllı oyuncusu Georgios Samaras da hedeflerinin maçları kazanmak olduğunu söyleyerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İlk haftalar biraz zordu. Değşik problemler vardı. Şimdi durumlar düzeldi. Hedeflerimiz maçları kazanmak" diye konuştu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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