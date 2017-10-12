 Manisa 3’e kilitlendi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Manisa 3’e kilitlendi

    Manisa 3’e kilitlendi
    TFF 1. Lig'de düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Manisaspor'da göreve başlayan yeni teknik patron Fatih Tekke, futbolcuları yakın markaja aldı. Oyuncularla birebir ilgilenen Tekke, "Denizlispor'la sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Üç puan dışında bir düşüncemiz yok" dedi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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