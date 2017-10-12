İbrahim Üzülmez: İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz!

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, rakipleri Samsunspor'un lige iyi başlayamadığını ancak son haftalarda iyi mücadele ettiğini kaydetti.

Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra lige iyi başlamak istediklerini dile getiren Üzülmez, şöyle devam etti:

"Her maçta, kazansak da kaybetsek de saha içinde mücadele edip coşkuyla oynamaya çalışan bir takım görüntüsü içinde olacağız. Geldiğim günden itibaren oyuncularıma hep bunu anlatıyorum. Onlar da geri dönüş konusunda gayet iyiler. Takımım, hem camianın hem de benim beklentilerimi biliyor. İyi başlamak elbette önemli ama iyi bitirmek çok daha önemli. Samsunspor maçı ile iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz."

Ligde en fazla gol yiyen takımlar arasında Çaykur Rizespor'un da olduğuna dikkati çeken Üzülmez, "Son üç maçta 11 gol yedik. Oyun içinde zaman zaman kopukluklar yaşıyoruz. Bazı nedenlerden dolayı defansif anlamda tam bir kurgu oluşmamış. Bu kurguyu oturtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ofansif oynayan bir takımız ancak top rakipte olduğu zaman da oynamamız çok önemli. Futbol sadece top sizdeyken oynanmaz. Rakipteyken de iyi oynamak gerek. Çaykur Rizespor olarak top rakipteyken defansif anlamdaki oyunumuzu geliştirip iyileştirebilirsek çok daha iyi bir takım olacağız. İstediğim oyun düzeni ve sistemi için benim de bir iki haftalık zamana ihtiyacım var."

Samsunspor maçında kadroda değişiklik yapacaklarına değinen Üzülmez, "Samsunspor maçı ile ilgili kafamda netleşen oyuncular var. Netleştirmeye çalıştırdıklarım da var. En sağlıklı kadroyu sahaya çıkartacağım. İstikrarlı bir kadroya sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.



"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Karadeniz temsilcisinin genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan ise Samsunspor maçına yeni teknik direktörleriyle iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ligde son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını anlatan Oğulcan, "Bu kötü gidişatımızı lehimize çevirmek istiyoruz. İlk haftalardaki gibi oynamak istiyoruz. Samsunspor maçını, taraftarlarımızın da desteği ile yeni bir serinin başlangıcı yapacağız. Buna inanıyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum." dedi.

Oğulcan Çağlayan, hoca değişikliğinin kulüp başkanı ve yönetimin kararı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İbrahim hoca kariyerli ve iyi bir teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde de başarılara imza atmış. İnşallah İbrahim hocamızla hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bizim için tek hedef var, o da Süper Lig'e çıkmak. Onun için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Hocamız da daha hırslı, istekli ve sahada ısıran bir takım olmamızı istiyor. Biz de hocamızın dediklerini sahada yerine getireceğiz."



Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Oyuncuların idmanda neşeli olduğu gözlendi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.