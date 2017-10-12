Altınordu’da af çıktı

Altınordu'da yönetim, 4. haftadaki Rizespor maçında rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Erdoğan'a ceza vermekten vazgeçti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, gurbetçi futbolcunun hırsına yenik düştüğünü ifade etti. Yönetim, bir jest daha yaparak TFF'nin verdiği 6 bin 500 TL'yi de ödeme kararı aldı.