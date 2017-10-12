 Altınordu’da af çıktı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Altınordu’da af çıktı

    Altınordu’da af çıktı
    Altınordu'da yönetim, 4. haftadaki Rizespor maçında rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Erdoğan'a ceza vermekten vazgeçti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, gurbetçi futbolcunun hırsına yenik düştüğünü ifade etti. Yönetim, bir jest daha yaparak TFF'nin verdiği 6 bin 500 TL'yi de ödeme kararı aldı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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