 İpekoğlu imzaladı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    İpekoğlu imzaladı

    İpekoğlu imzaladı
    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör sorununu Engin İpekoğlu ile çözen kırmızı- beyazlı ekip, deneyimli hoca için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu'nun katıldığı imza töreninde İpekoğlu, kendisinin Samsunspor'un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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