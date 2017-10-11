 Denizli tam kadro – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Denizli tam kadro

    Denizli tam kadro
    DENİZLİSPOR, TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Manisaspor karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Reha Erginer'in verdiği 1 günlük izinin ardından tekrar başlarken sezon başından bu yana ilk kez tam kadro olmanın sevincini yaşadı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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