 Boluspor tam gaz – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Boluspor tam gaz

    Boluspor tam gaz
    Boluspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, bireysel çalışmal
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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