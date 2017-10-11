Altınordu'da Erdoğan'a af çıktı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim, 4'üncü haftadaki Çaykur Rizespor maçında rakibine topsuz alanda yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Erdoğan'a ceza vermekten vazgeçti.
Dün gerçekleşen icra kurulu toplantısında Başkan Seyit Mehmet Özkan, gurbetçi futbolcunun hırsına yenik düştüğünü ifade ederek, "Erdoğan, hem bize hem de takım arkadaşlarına kendini borçlu hissetmeli. Ona nasıl sahip çıktığımızı görüp, sahada formanın hakkını vermeli" sözleriyle ceza vermekten vazgeçti.
Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Erdoğan'a 21 bin TL'ye kadar ceza kesme hakkı bulunan yönetim, bir jest daha yaparak federasyonun verdiği 6 bin 500 TL'yi de ödeme kararı aldı.
Kırmızı-lacivertli kurmayların toplantıda, "Ceza kesmedik ancak bunu bir kenara yazdık. Erdoğan çalışsın kendisini affettirsin. Bir daha aynı sorumsuzluğu yaparsa işin rengi değişir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
Öte yandan Alican, Yusuf Yalçın, Kerim Alıcı ve Barış, Ümit Milli Takım'dan döndü.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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Hakan Balta'dan gönderme
Toplam 4
Yorum
seda hakan baltaya uzanan eller beni bulur karsisinda yemin ediyomki affetmem,aslinda sabrininde dokunmazligi vardi hadi dedimki bidaa demem
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) avrupa son 3 senedir izliyo zaten. gösterdiği gelişim kapasite teknik ile zaten gözdeydi bu sene A klas santrafor oldu helal olsun alın teri
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