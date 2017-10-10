 Üzülmez işbaşı yaptı – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Üzülmez işbaşı yaptı

    Üzülmez işbaşı yaptı
    ÇAYKUR Rizespor'da alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlüğe getirilen İbrahim Üzülmez, dün takımla ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesi konuşan Üzülmez, "Benim için mücadele eden takım önemli. Yetenekli olsanız da hırsınızı sahaya yansıtamazsanız başarılı olamazsınız. Çalışarak, inanarak, mücadele ederek bu takımı bir yerlere getirmemiz gerek" dedi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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