Engin İpekoğlu: Şampiyonlukları birlik olanlar yakalıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni teknik direktör Engin İpekoğlu, başarının birlik ve beraberlik içinde geleceğini söyledi.
Kırmızı-beyazlı kulübün başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Engin İpekoğlu'nun ligi tanıyan, deneyimli bir teknik direktör olduğunu belirterek, Samsunspor'da başarılı olacağına inandığını dile getirdi.
Ligde en az 10 takımın şampiyonluk parolası ile yola çıktığına dikkati çeken İpekoğlu, "Bazen hiç beklenmeyen takımlar şampiyonluğa ulaşabiliyor. Şampiyonlukları, birlik ve beraberlik içinde olanlar yakalıyor. Bizim de bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor." dedi.
Takıma oldukça fazla güvendiğini aktaran İpekoğlu, şunları kaydetti:
"Bu takım başarılı olacaksa bunu hep beraber başaracağız. Uzun süreçte hedefimize giderken engeller önümüze çıkacaktır, belki tökezleyeceğiz ama inşallah düşmeyiz. Teknik açıdan baktığımızda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanları toplayacağız. Umarım devre arasında transfer gerekmez ama gerekiyorsa da yapıp hedefimize doğru yürüyeceğiz. Şu anki kadronun bile bizi hedefe götüreceğine inanıyorum."
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:20
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Bu Avcı'ya İlhami geldi,yoksa sihirli değnekmi verildi Avcı,Güneş,Türk Hocanın milli Takıma verebileceği hiç bir şey Yok,Lucescu ile devam.
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Okan Buruk: Milli Takım'ın oyun sistemine ihtiyacı var
Toplam 2
Yorum
HOCALAR. BEKLİYORUZ BUNLARDAN BİRİNİ. YILMAZ VURAL, OKAN BURUK,RIZA ÇALIMBAY,HİKMET KAHRAMAN, GİRAY BULAK, A. HİSARI ÇALIŞTIRAN CİHAT MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIP BAŞARIYA GETİRECEK
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 35
Yorum
Yusuf Yıldırım Abdullah Avcı niçin kovulmuştu,en küçük kazamız kadar ülkelerin milli Takımlarına farklı yenildik,Taraftar boykot etti maçlara gitmemişti,
Engin İpekoğlu: Şampiyonlukları birlik olanlar yakalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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