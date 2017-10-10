 Engin İpekoğlu: Şampiyonlukları birlik olanlar yakalıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    : Şampiyonlukları birlik olanlar yakalıyor

    Engin İpekoğlu: Şampiyonlukları birlik olanlar yakalıyor

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da yeni teknik direktör , başarının birlik ve beraberlik içinde geleceğini söyledi.

    Kırmızı-beyazlı kulübün başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, 'nun ligi tanıyan, deneyimli bir teknik direktör olduğunu belirterek, 'da başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

    Ligde en az 10 takımın şampiyonluk parolası ile yola çıktığına dikkati çeken İpekoğlu, "Bazen hiç beklenmeyen takımlar şampiyonluğa ulaşabiliyor. Şampiyonlukları, birlik ve beraberlik içinde olanlar yakalıyor. Bizim de bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

    Takıma oldukça fazla güvendiğini aktaran İpekoğlu, şunları kaydetti:

    "Bu takım başarılı olacaksa bunu hep beraber başaracağız. Uzun süreçte hedefimize giderken engeller önümüze çıkacaktır, belki tökezleyeceğiz ama inşallah düşmeyiz. Teknik açıdan baktığımızda iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanları toplayacağız. Umarım devre arasında transfer gerekmez ama gerekiyorsa da yapıp hedefimize doğru yürüyeceğiz. Şu anki kadronun bile bizi hedefe götüreceğine inanıyorum."

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:20
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