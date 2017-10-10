Demirspor alkışları aldı

MİLLİ arada Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçını Lösemili Çocuklar Derneği yararına etkinlik haline getiren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor büyük alkış aldı. Adana Demir ve Sivasspor formalarıyla sahaya çıkan minikler başlama vuruşunu yaparken, tribün gelirleri Lösemili Çocuklar Derneği'ne bağışlandı.