 Altınordu’da hedef 4’te 4 – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Altınordu’da hedef 4’te 4

    Altınordu’da hedef 4’te 4
    ÇAYKUR Rizespor ile birlikte TFF 1. Lig'in en çok gol atan takımı unvanını elinde bulunduran Altınordu, Adanaspor'u yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. İzmir ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz deplasmanda kazanamadı. Bu yüzden bize karşı daha hırslı çıkabilirler" dedi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu’da hedef 4’te 4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.