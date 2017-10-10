Altınordu’da hedef 4’te 4

ÇAYKUR Rizespor ile birlikte TFF 1. Lig'in en çok gol atan takımı unvanını elinde bulunduran Altınordu, Adanaspor'u yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. İzmir ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz deplasmanda kazanamadı. Bu yüzden bize karşı daha hırslı çıkabilirler" dedi.