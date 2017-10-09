 Tekke resmen Tarzan – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Tekke resmen Tarzan

    Tekke resmen Tarzan
    SAİT Karafırtınalar'la yolları ayıran Manisaspor, Fatih Tekke'yle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Trabzonspor'un efsane isimlerinden 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Kayseri Erciyes ve Bolu'da kısa dönem teknik direktörlük görevini yürüttü.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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