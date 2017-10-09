SAKARYASPOR'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın açılış maçında oynanan maçta Sakaryaspor, bu sonuçla ilk galibiyetini almış oldu.Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 54. dakikada Ferhat Yazgan ve 64. dakikada Yasir Subaşı'dan geldi. Konuk takımın tek golünü ise 69. dakikada penaltıdan Aydın Çetin attı.Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 13 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Kahramanmaaraşspor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.