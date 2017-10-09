SAKARYASPOR'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ
Türkiye 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti ve namağlup ünvanını korudu.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 54. dakikada Ferhat Yazgan ve 64. dakikada Yasir Subaşı'dan geldi. Konuk takımın tek golünü ise 69. dakikada penaltıdan Aydın Çetin attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 13 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Kahramanmaaraşspor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:27
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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