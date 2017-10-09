Rizespor’da Üzülmez dönemi başladı

Mehmet Cengiz Tesislerinde yeşil mavili ekibin başında ilk antrenmanına çıkan teknik direktör İbrahim Üzülmez, futbolcularla bir araya geldi ve sahada kısa bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üzülmez, antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirterek görüş alış verişinde bulunduğunu söyledi. Üzülmez, "Kendisi ile görüşerek tecrübelerinden faydalanmaya çalıştım. Oyuncularla ilgili kendisinden bilgi aldım. Karaman bu ülkenin en önemli hocalarından birisi. Geçmişteki başarıları ortadadır. Bazen kulüplerde bu değişimler olabiliyor. Profesyonellik anlamında gelen giden hocalar olabiliyor. Hikmet hoca gitti bizler geldik. Onu aramam gerektiği ve fikirlerinden faydalanmam gerektiğini düşünerek kendisi ile görüştük. Çok anlayışlı karşılayarak bize başarılar diledi. Umarım Hikmet hocamın bıraktığı bayrağı daha ileri taşıyarak bu takımı hedeflediği yerlere getiririz" diye konuştu.







'HEDEFE ULAŞACAĞIZ'

Çaykur Rizespor'da daha önce 6 ay Mustafa Denizli ile birlikte çalıştığını ve o dönemde takımı Süper Lige taşıdıklarını hatırlatan Üzülmez, şöyle konuştu: "O dönemde güzel şeyler yaşadık. Temennimiz, dileklerimiz, mantalitemiz yine aynı başarıyı yakalamaktır. Rize hakikaten önemli bir camia. Bu tesisler, sahalar bakılınca bu kulübün Süper Lig'de olması gerekiyor. Şartlar bazı sıkıntılar maalesef şu an TFF 1'inci Lig'de mücadele ediyoruz. Hedeflerimiz belli. Nasıl ki bu takım 4 hafta içinde mantalitesini sahaya yansıtarak kazandıysa bizimde hedefimiz o takımı ortaya çıkartmaktır. Biz kendimize güveniyoruz. Bu güveni yaşasak buraya gelmezdik. Bende bu bölgenin insanıyım. Umarım oyuncularımızla beraber kenetlenmeyi sağlayıp, birlik beraberliği sağlayıp, takım ruhunu ortaya çıkartıp Rizespor'u istediği hedeflere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



'REHAVET SÖYLEMİNDEN KAÇINMALIYIZ'

Takımın açık ara Süper Lig'e çıkar düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Futbolda bu düşünce kabul edilemez. İyi takım olabilirsin ama mücadele etmeden olmaz. İstemezseniz, mücadele etmezseniz, birbirini sevmezseniz, üretmezseniz, bir takım ruhunu ortaya çıkartmazsanız başarılı olamazsınız. Bu gerçeğin altını çizerek söylüyorum. Bu rehavet söylemlerinden kaçınmalıyız. Rizesporumuz iyi takımdır. Kalitemizi ortaya koyarak başarıya gideceğiz. Bu konuda camiamızdan taraftarımızdan bizlere destek olmasını bekliyorum" diyerek taraftarlara çağrıda bulundu.