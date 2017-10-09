Okan Alkan kadro dışı bırakıldı
TFF 1'inci Lig'de sezona verilen milli maç arasında Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok'ta Okan Alkan, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Kırmızı-beyazlılara 2014 yılında Bucaspor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcuya 30 bin TL de para cezası kesildi. Balıkesirspor'da ilk 11'in değişmez futbolcularından olan Okan, ligdeki Samsunspor maçında 72'nci dakikada oyundan alındıktan sonra teknik heyete tepki göstermişti.
Tecrübeli futbolcunun süresiz kadro dışı bırakılmasının haberi kırmızı-beyazlı kulubün resmi internet sitesinde, "A takım futbolcularımızdan Okan Alkan, Samsunspor maçında oyundan çıktıktan sonra sergilemiş olduğu disiplinsiz davranışlar nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmış ve ayrıca kendisine 30 bin TL para cezası verilmiştir. Oyuncumuz, çalışmalarını verilen program doğrultusunda antrenör nezaretinde takımdan ayrı olarak sürdürmektedir" denildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:45
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural gs taraftari o istemediginiz arda fb yada bjk ye giderse aglamayin sakin, size karsida oynadiginda yuhalamayin.
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural bakin görün bu ardayi aziz yildirim alir yada kiralar, sonra gs taraftari istemedikleri ardayi fb ye gitti diye yuhalar emre belezoglu gibi
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MİLLİ TAKIMI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 4
Yorum
Mehmet Cevahir Lucescu ile devam etmezsek çok pişman oluruz hiç bir Türk hoca Luecescunu yapacağının dörtde birini yapamaz,Derwal ede böyle yapmıştık
Okan Alkan kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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