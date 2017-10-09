 Engin İpekoğlu bugün idmanda – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Engin İpekoğlu bugün idmanda

    Engin İpekoğlu bugün idmanda
    TFF 1. Lig'de Samsunspor, daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Engin İpekoğlu'yla mutlu sona ulaştı. Başkan Erkurt Tutu'yla son görüşmenin ardından 1+1 yıllığına anlaşmaya varılan, iki sezon önce Adanaspor'u Spor Toto Süper Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adamın, takımla ilk antrenmanına bugün çıkacağı öğrenildi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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