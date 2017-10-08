SAKARYASPOR'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ
Türkiye 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti ve namağlup ünvanını korudu.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 54. dakikada Ferhat Yazgan ve 64. dakikada Yasir Subaşı'dan geldi. Konuk takımın tek golünü ise 69. dakikada penaltıdan Aydın Çetin attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 13 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Kahramanmaaraşspor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:00
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
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Yorum
Kemalettin Şahin Milli Takıma Deportivo Emre,Honnvar Kenan,FB M.Ekici,H,Ali Kaldırım,GS Sinan,TS Olcay,Karabük Ceyhun, Bursa Yusuf,B,Şehir Tunay,Kerim alın,,
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
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Yorum
hikayelere karnımız tok ben söyliyim TS abdulkadir yusuf okay olcay! sen bir kuklasın seni oraya konuş diye çıkarmışlar shaktar da kaç ukraynalı oynattın hoca?
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
izmirli mutlu tff sorunlu mhk sorunlu pfdk sorunlu herşeyiniz sorunlu gidin kardeşim ülke sizin gibilerden kurtulsun
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