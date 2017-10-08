 İpekoğlu Samsun'da – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    İpekoğlu Samsun'da

    İpekoğlu Samsun'da

    Kırmızı beyazlılar Samsun’a davet ettikleri Engin İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Transfere son noktayı bugün başkan Tutu koyacak

    TFF 1'inci lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör sorununu çözdü. Teknik direktör Alpay Özalan'ın istifası ile teknik adam arayışlarına başlayan kırmızı beyazlılar Samsun'a davet ettiği Engin İpekoğlu ile Nuri Asan Tesisleri'nde görüştü. Toplantı sonrasında yönetimin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI
    BASIN Sözcüsü Rüştü Araboğlu, Engin İpekoğlu ile prensipte anlaştıklarını doğrulayarak, "Engin İpekoğlu tesislerimze geldi ve görüştük. Ufak tefek prüzler var. Yarın (bugün) Engin hoca ile kulüp başkanımız Erkurt Tutu karşılıklı görüşecekler. Ufak pürüzlerin giderileceğini ve imza aşamasına geleceğimizi umuyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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