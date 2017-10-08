İpekoğlu Samsun'da
Kırmızı beyazlılar Samsun’a davet ettikleri Engin İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Transfere son noktayı bugün başkan Tutu koyacak
KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI
BASIN Sözcüsü Rüştü Araboğlu, Engin İpekoğlu ile prensipte anlaştıklarını doğrulayarak, "Engin İpekoğlu tesislerimze geldi ve görüştük. Ufak tefek prüzler var. Yarın (bugün) Engin hoca ile kulüp başkanımız Erkurt Tutu karşılıklı görüşecekler. Ufak pürüzlerin giderileceğini ve imza aşamasına geleceğimizi umuyoruz" açıklamasını yaptı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:03
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
İpekoğlu Samsun'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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