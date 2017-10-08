FATİH TEKKE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
TFF 1. Lig takımlarından Grand Medical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiği bildirildi.
Tekke, 2015 yılında Kayseri Erciyesspor'da, 2016 yılında ise Boluspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 07:02
-
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
-
LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
-
FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
FATİH TEKKE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.