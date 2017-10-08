 FATİH TEKKE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    FATİH TEKKE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

    FATİH TEKKE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

    TFF 1. Lig takımlarından Grand Medical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiği bildirildi.

    Manisaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Grandmedical Manisasporumuzda yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke oldu. Tekke, bugün 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde, Başkanımız Abdullah Mergen, ikinci başkanımız Hakkı Övünç, Basın Sözcümüz Serkan Özşen ve yönetim kurulu üyemiz Reşat Oğuz Ege ile bir araya gelerek, kulübümüz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.Teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin imza töreninin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" denildi.

    Tekke, 2015 yılında Kayseri Erciyesspor'da, 2016 yılında ise Boluspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 07:02
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