 Balıkesir Akhisar sınavında – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Balıkesir Akhisar sınavında

    Balıkesir Akhisar sınavında
    Lige verilen 1 haftalık milli maç arasında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok, bugün özel karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Balıkesir kulübünden alınan bilgiye göre futbolseverler maçı ücretsiz olarak izleyebilecek. İki takım, karşılaşmada lig provası yaparak eksiklerini görme fırsatı yakalayacak.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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