Samsunspor, İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alpay Özalan'ın istifa etmesinin ardından Engin İpekoğlu ile büyük oranda anlaştı.
Samsun'a davet edilen İpekoğlu ile kulüp başkan yardımcıları Ömer Çoruh ve Rüştü Araboğlu'nun bir kez daha görüşeceği, daha sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Araboğlu, yaptığı açıklamada, Engin İpekoğlu ile her konuda anlaşmaya vardıklarını, sadece küçük pürüzleri çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa bugün veya yarın resmi sözleşme imzalayacağız." dedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:28
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 110
Yorum
seda kisaca ister sihirli de isterse büyülü yüzük de,sonucta ben secilmisim dünyada elimde isine gelirse egitirim yoksa didin dur bosuna türkiye
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 110
Yorum
şeref gümüş TÜRK FUTBOLU SENLE REZİL OLDU DEMİRÖREN SENİN YÜZÜNDEN TÜRK FUTBOLU BİTİ
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ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Toplam 10
Yorum
Uaslan75 G s ye gelmede nereye gidersen git
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