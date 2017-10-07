 Samsunspor, İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    , İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

    Samsunspor, İpekoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alpay Özalan'ın istifa etmesinin ardından ile büyük oranda anlaştı.

    Samsun'a davet edilen İpekoğlu ile kulüp başkan yardımcıları Ömer Çoruh ve Rüştü Araboğlu'nun bir kez daha görüşeceği, daha sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

    Araboğlu, yaptığı açıklamada, Engin İpekoğlu ile her konuda anlaşmaya vardıklarını, sadece küçük pürüzleri çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa bugün veya yarın resmi sözleşme imzalayacağız." dedi.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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