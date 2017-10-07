İBRAHİM ÜZÜLMEZ RİZE'DE
Çaykur Rizespor’da Hikmet Karaman’ın yerine teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi. Geçen yıl G.Antep’i çalıştıran Beşiktaşlı eski futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldı
Rıza Çalımbay, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural gibi önemli isimlerle de görüşen Karadeniz ekibi, son olarak geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez'de karar kıldı. 43 yaşındaki genç çalıştırıcının yarın Rize'ye gelerek yeşil-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atacağı ve takımla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.
Alihan TELATAR
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
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PLANLARIMIZ TUTMADI
Toplam 1
Yorum
sami hangi plan mesela, anlat guzel oluyor . planmis
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FATİH TERİM'İ ARAR OLDUK
Toplam 27
Yorum
sami Terimin neyini arayacagiz. o kadar istiyorsaniz yarin onu tekrar getirip bir 5 yil daha senesi 5 milyon eurodan bir sozlesme daha imzalayin
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YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Toplam 23
Yorum
adriano GURBETCi SABAN FiLMiNDE iSTASYON DA SABANA ADRES TARiF EDiYORDU " SIFIR iNSAN " NULL
İBRAHİM ÜZÜLMEZ RİZE'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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