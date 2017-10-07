 İBRAHİM ÜZÜLMEZ RİZE'DE – Fotomaç – 07 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    RİZE'DE

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ RİZE'DE

    ’da Hikmet Karaman’ın yerine teknik direktörlük görevine getirildi. Geçen yıl G.Antep’i çalıştıran Beşiktaşlı eski futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldı

    Hikmet Karaman ile yollarını ayıran TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Çaykur Rizespor'da koltuğun yeni sahibi belli oldu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez'in getirildiği belirtildi. Son 3 karşılaşmada alınan 2 yenilgi ve 1 beraberliğin ardından flaş bir şekilde 3 yıldır takımın başında olan Hikmet Karaman'ın görevine son verilmişti.

    Rıza Çalımbay, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural gibi önemli isimlerle de görüşen Karadeniz ekibi, son olarak geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez'de karar kıldı. 43 yaşındaki genç çalıştırıcının yarın Rize'ye gelerek yeşil-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atacağı ve takımla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.

    Alihan TELATAR
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ RİZE'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.