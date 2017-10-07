İBRAHİM ÜZÜLMEZ RİZE'DE

Karaman ile yollarını ayıran TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayıkoltuğun yeni sahibi belli oldu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadargetirildiği belirtildi. Son 3 karşılaşmada alınan 2 yenilgi ve 1 beraberliğin ardından flaş bir şekilde 3 yıldır takımın başında olangörevine son verilmişti.Çalımbay,vegibi önemli isimlerle de görüşen Karadeniz ekibi, son olarak geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran'de karar kıldı. 43 yaşındaki genç çalıştırıcının yarıngelerek yeşil-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atacağı ve takımla ilk antrenmanına çıkacağı bildirildi.