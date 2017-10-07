FATİH TEKKE TFF 1. LİG'DE
TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar'ın yerine teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.
Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Tekke'nin Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki kulüp yönetim merkezinde kulüp başkanı Abdullah Mergen ve yöneticilerle bir araya geldiği belirtildi.
Ege ekibinin Fatih Tekke ile sezon sonuna kadar anlaştığı bildirildi. Fatih Tekke, daha önce Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor, TFF 1. Lig'de ise Boluspor'da görev yapmıştı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:34
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Kartal Futbolu cahilleri futbolu yönettigi süre dünyaya daha cok rezil oluruz
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Arda Turan'a çıkarken protesto!
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metinn fb li adi basin oyunculari sirf gs bjk li diye maymuna cevridiniz fatih gitsin diye kampanya kim yapti hadi cikin simdi oynayiniz seref..iz
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
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Tuncay Arda yı kurtaracak tek kişi artık ACUN dur.TV8 in TV4 ünü arda ya verecek arda yı yeniden popüler hale getirecek
FATİH TEKKE TFF 1. LİG'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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