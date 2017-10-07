 FATİH TEKKE TFF 1. LİG'DE – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    FATİH TEKKE TFF 1. LİG'DE

    FATİH TEKKE TFF 1. LİG'DE

    TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar'ın yerine teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

    Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Tekke'nin Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki kulüp yönetim merkezinde kulüp başkanı Abdullah Mergen ve yöneticilerle bir araya geldiği belirtildi.

    Ege ekibinin Fatih Tekke ile sezon sonuna kadar anlaştığı bildirildi. Fatih Tekke, daha önce Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor, TFF 1. Lig'de ise Boluspor'da görev yapmıştı.


    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:34
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