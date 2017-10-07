 Cezayı cebinden ödeyecek – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Cezayı cebinden ödeyecek

    Cezayı cebinden ödeyecek
    TFF 1. Lig'de İstanbulspor karşılaşması sonrası sahaya inerek maçın hakemi Kutluhan Bilgiç'in kararlarına itiraz eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu'nun gelen 13 bin TL'lik para cezasını cebinden ödeyeceğini açıkladı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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