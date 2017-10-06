 Sözeri: Bu kadro başarı lı olacak – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Sözeri: Bu kadro başarı lı olacak

    Sözeri: Bu kadro başarı lı olacak
    TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan teknik direktör Erkan Sözeri taraftara umut veren açıklamalarda bulundu. Sözeri, "Bu kadro ile iyi işler çıkaracağız" dedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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