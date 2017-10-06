Sorun hücum hattında

TFF 1. Liginde deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da, sahasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Giray Bulak, takımının hücum olarak eksikleri olduğunu söyledi. Bulak, "Oyunun orta saha bölümünü iyi oynuyoruz. Ancak hücum tarafını daha farklı oynamamız, geliştirmemiz gerekir. Bu ara dönemde bunun üzerinde çalışacağız. Bununda bize yararı olacaktır" açıklamasını yaptı.