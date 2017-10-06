 Reha Erginer inanıyor – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Reha Erginer inanıyor

    Reha Erginer inanıyor
    Denizli'nin yeni teknik direktörü Reha Erginer, kulübü hak ettiği yere getireceklerini söyledi. İlk maçını galibiyetle kapatan Erginer, "Hedef koymak için erken ama başarı için çok çalışacağız" dedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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