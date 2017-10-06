 MUSTAFA DENİZLİ SESLERİ – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    MUSTAFA DENİZLİ SESLERİ

    MUSTAFA DENİZLİ SESLERİ

    Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'yi göreve getirmek istediği belirtildi.

    TFF 1. Lig'de son 3 haftayı tek puanla kapatan Çaykur Rizespor'da fatura takımı 3 sezondur çalıştıran teknik direktör Hikmet Karaman'a kesildi. Yönetim kurulunun dün yaptığı toplantı sonucunda tecrübeli hocayla yollar ayrıldı.

    EFSANE GERİ DÖNÜYOR
    Karadeniz ekibini son olarak 2012-2013 sezonunun sonunda Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli ile yönetim bugün masaya oturacak. Efsane teknik adamın Rize'den gelen davete sıcak baktığı ve yeniden Atmacaları lige taşımak için kolları sıvayacağı belirtildi.

    KARAMAN'IN KARNESİ
    Çaykur Rizespor'da 1998-1999 sezonunda görev alan ve Play-Off finalini kaybeden Hikmet Karaman, Yeşil-Mavili takıma 2002-2003 sezonunda yeniden dönmüş ve Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı. Karaman, ligde 19'uncu hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. 2014 yılının Aralık ayında yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Karaman ile Çaykur Rizespor geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon TFF 1'inci Lig'e ilk 4 maçta 4 galibiyet alarak başlayan yeşil mavililer oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik almıştı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:24
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