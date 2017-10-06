 Denizlispor'a taze kan – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    'a taze kan

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    TFF 1'inci Lig'de yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir A takımla birlikte antrenmana çıkan altyapı oyuncuları Göktuğ ve Mustafa'yı profesyonel yaptı. İki genç futbolcu 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer yasağı nedeniyle bu sezon takviye yapamayıp kadrosunu korumayı tercih eden yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Göktuğ ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, A takıma dahil edildi. 'da sakatlığı geçen Cenk, takımla birlikte çalışmaya başlarken ağrıları olan ve Hollanda'dan gelen fizyoterasipt eşliğinde çalışan Kappel, antrenmana katılmadı. Yeşil-siyahlılarda Hüsemoğlu Sarrafiye'nin sahibi Hüsem Yürümez, kulübe 25 bin TL bağışladı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:25
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