Transfer yasağı nedeniyle bu sezon takviye yapamayıp kadrosunu korumayı tercih eden yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Göktuğ ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, A takıma dahil edildi. Denizlispor'da sakatlığı geçen Cenk, takımla birlikte çalışmaya başlarken ağrıları olan ve Hollanda'dan gelen fizyoterasipt eşliğinde çalışan Kappel, antrenmana katılmadı. Yeşil-siyahlılarda Hüsemoğlu Sarrafiye'nin sahibi Hüsem Yürümez, kulübe 25 bin TL bağışladı.