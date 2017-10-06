Denizlispor'a taze kan
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir A takımla birlikte antrenmana çıkan altyapı oyuncuları Göktuğ ve Mustafa'yı profesyonel yaptı. İki genç futbolcu 3'er yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer yasağı nedeniyle bu sezon takviye yapamayıp kadrosunu korumayı tercih eden yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Göktuğ ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa, A takıma dahil edildi. Denizlispor'da sakatlığı geçen Cenk, takımla birlikte çalışmaya başlarken ağrıları olan ve Hollanda'dan gelen fizyoterasipt eşliğinde çalışan Kappel, antrenmana katılmadı. Yeşil-siyahlılarda Hüsemoğlu Sarrafiye'nin sahibi Hüsem Yürümez, kulübe 25 bin TL bağışladı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:25
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''İzlanda'dan daha iyiyiz''
Toplam 1
Yorum
Tarık Çehre Arda,Emre,Sabri,Volkan,Caner kadroda olduğu Ortamda huzur,Muhabbet,birlik Beraberlik olmaz,Sorun olur,kavga olur,kutuplaşma olur
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"DATOME'NİN SAKALINI KESECEĞİM"
Toplam 3
Yorum
Whisperer Obradovic'in futbolda bi karşılığı yok.. Mourinho Alex Ferguson Hitzfeld Capello Guardiola Del Bosque Löw = Obradovic.. O da belki..
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DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 3
Yorum
arif hadi emre arda oynar belki de volkan şen nedir yahu, göz yok, izan yok, olcay şahan alanyadan emre falan niye yok bu takımda
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