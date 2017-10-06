ÇALIMBAY GELİYOR

1. Lig takımı Ç.Rize'de teknik direktörile yollar ayırıldı. 25 yöneticinin katıldığı ve 3 saat süren toplantıdayönetimin alacağı karara saygı duyacağını, görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Toplantıda alınan kararlateknik direktörile yollarını ayırdı."Hocamızla anlaşıp yollarımızı ayırdık.Rizespor'a verdiği hizmetten dolayı teşekkürederiz" dedi. Öte yandan teknikadam arayışlarına başlayan yönetiminilk olarak teknik direktör'ateklif götüreceği öğrenildi. YönetiminB planında iseolduğu söyleniyor.