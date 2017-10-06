 ÇALIMBAY GELİYOR – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    ÇALIMBAY GELİYOR

    ÇALIMBAY GELİYOR
    TFF 1. Lig takımı Ç.Rize'de teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayırıldı. 25 yöneticinin katıldığı ve 3 saat süren toplantıda Hikmet Karaman yönetimin alacağı karara saygı duyacağını, görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Toplantıda alınan kararla Çaykur Rizespor teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

    KARAMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
    BAŞKAN Hasan Kemal Yardımcı, "Hocamızla anlaşıp yollarımızı ayırdık. Rizespor'a verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan teknik adam arayışlarına başlayan yönetimin ilk olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'a teklif götüreceği öğrenildi. Yönetimin B planında ise Hamza Hamzaoğlu olduğu söyleniyor.

    Alihan TELATAR
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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