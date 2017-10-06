ÇALIMBAY GELİYOR
KARAMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
BAŞKAN Hasan Kemal Yardımcı, "Hocamızla anlaşıp yollarımızı ayırdık. Rizespor'a verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan teknik adam arayışlarına başlayan yönetimin ilk olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'a teklif götüreceği öğrenildi. Yönetimin B planında ise Hamza Hamzaoğlu olduğu söyleniyor.
Alihan TELATAR
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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