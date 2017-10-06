Boluspor'da hedef ilk 6
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, devre arasına ilk 6 sıra içinde girip, zirve yarışı içinde olmak istediklerini söyledi.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çapa, devre arasına kadar ligin üst sıralarında yer almak istediklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte daha iyi bir Boluspor olacak diye düşünüyorum. Devre arasına kadar ilk 6'nın içinde yer alıp, yarışı sürdürmek istiyoruz. Üst sıralardan kopmamak istiyoruz." diye konuştu.
Çapa, ligin 7. haftasında oynadıkları Altınordu maçına da değinerek, şunları kaydetti:
"Karşılaşmanın ilk 15-20 dakikası istediğimiz gibi değildi. Rakip de çok iyi oynamadı. Şanssız yediğimiz bir gol var. Sonra ne istediğini bilen bir oyun ortaya koyduk. Bu bizi mutlu etti. Berabere kalsak da üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk. Bundan sonraki süreçte girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor."
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:59
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GERİ SAYIM BAŞLADI
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ oyuncu ile transfer sezonunda görüşüldü ve klübününe haberi vardı klübüylede görüşüldü klup olmayacak paralar istedi oyuncu bedava geliyor !
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KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar ortada yönetici başarısı var hak hukuk meselesi değil alan razı veren razı durumu hak yeme durumu yok saçma yorum atmayın !!!
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GIULIANO SANCISI
Toplam 15
Yorum
selim Madem ekiciyi kazanacaktin ve ekicinin donecegini biliyordun neden 7-8 milyon euro harcatip bu oyuncuyu aldiriyorsun.nedir bu celiski sende
Boluspor'da hedef ilk 6 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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