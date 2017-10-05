ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.
Açıklamada bulunan Yardımcı, yönetim kurulu olarak bir araya geldiklerini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.
Teknik direktör Hikmet Karaman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yardımcı, "Hocamız ile karşılıklı sulh yoluna gittik. Kendisi son derece anlayışlı yaklaştı. Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdık." dedi.
Yardımcı, teknik direktör arayışlarına başladıklarını ve en kısa sürede takımı yeni çalıştırıcıya emanet etmek istediklerini sözlerine ekledi.
Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan yeşil-mavili ekip, 5. sırada yer alıyor.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:59
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ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI
Toplam 3
Yorum
ADS çok ünlüymüş
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 34
Yorum
dogan gökhanı fb 1 teklif yaptı istemedi. fb uğraşmadı. caner fb istemedi.. lens fb 1 teklif yaptı yükseltmedi yani uğraşmadı. ne kapıması?
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 4
Yorum
Ferman Orasi dogru ama fb cepesinden baktiginda bjk en kücük rakibi kibi gözüküyor banvit efes varken siz de kim oluyorsunuz
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