 ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI

    ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI

    ekiplerinden 'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

    Açıklamada bulunan Yardımcı, yönetim kurulu olarak bir araya geldiklerini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

    Teknik direktör 'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yardımcı, "Hocamız ile karşılıklı sulh yoluna gittik. Kendisi son derece anlayışlı yaklaştı. Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdık." dedi.

    Yardımcı, teknik direktör arayışlarına başladıklarını ve en kısa sürede takımı yeni çalıştırıcıya emanet etmek istediklerini sözlerine ekledi.

    Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan yeşil-mavili ekip, 5. sırada yer alıyor.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.