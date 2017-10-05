 Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.

    Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Karafırtınalar ve yönetim kurulu arasındaki görüşmeler sonrasında, sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edildiği bildirildi.

    Karafırtınalar ve ekibine kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.


    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:36
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