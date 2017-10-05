Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.
Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Karafırtınalar ve yönetim kurulu arasındaki görüşmeler sonrasında, sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edildiği bildirildi.
Karafırtınalar ve ekibine kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:36
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ALTIN JENERASYON!
Toplam 3
Yorum
Varsayalım İsmail Bu genç oyuncuların ligde de fırsat bulması onların gelişimi açısından çok faydalı olacaktır
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ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI
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Cemaleddin Tarih bunu yazar Fenerin avarajcısı.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 10
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Fbli Utanmadan ceza veriyolar bide birde utanmadan rakip futbolcu ya ciddi faulü yazıyorlar gülermisin ağlarmısın
Manisaspor'da Karafırtınalar dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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