 Berke Özer o listede – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
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    o listede

    Berke Özer o listede
    İngiliz The Guardian, gelecek vaadeden futbolcular listesine Türkiye'den de bir ismi aldı. 60 oyuncunun yer aldığı listeye Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi de yazıldı. Genç file bekçisinin Avrupa devlerinin de transfer listesinde olduğu da ifade edildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:45
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