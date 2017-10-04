Tecrübesi yetiyor
Liderliğini yenilgisiz olarak sürdüren Giresun, 29 yaş ortalamasıyla tecrübesinin hakkını veriyor. Ligin en az gol yiyen takımı olan yeşil-beyazlılara iç saha-deplasman fark etmiyor.
DİYADİN: KARŞILIĞINI ALIYORUZ
İç saha-deplasman ayrımı da yapmayan Giresunspor'un evinde de dışarıda da 2'şer galibiyet var. Teknik direktör Metin Diyadin, geride kalan haftalarda hem savunma hem de hücum anlamında önemli işler yaptıklarını kaydetti. Ligin en az gol yiyen takımı olduklarını hatırlatan Diyadin, "Takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz" açıklamasını yaptı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:06
-
FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 13
Yorum
KARA KARTAL YEDİGİN HAKLARDA BOĞULACAKSIN FENERBAHÇE
-
DEVLER LİGİ'NE İKİ TAKIM!
Toplam 8
Yorum
GS Bu hasetlik nedir, arkdas, adamlar calisiyr, hakediyor, cokda iyi is yaptilar, Gs; Fb yillardan beri hakkiylami smpiyn oldu saniyrsun?
-
1 TAŞLA 3 KUŞ!
Toplam 14
Yorum
avrupafatıhı12 bu stadyumumuzun fuul oldugunu ne zman gorecezz bence yonetım gelmeyenlerın bıletlerını ıptaletsın .DAH STADIMIZI GÖRMEYENLER VAR MERSİİ
Tecrübesi yetiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.