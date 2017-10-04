Tecrübesi yetiyor

Liderliğini yenilgisiz olarak sürdüren Giresun, 29 yaş ortalamasıyla tecrübesinin hakkını veriyor. Ligin en az gol yiyen takımı olan yeşil-beyazlılara iç saha-deplasman fark etmiyor.

TFF 1. Lig'de 7. hafta sonunda yenilgisiz tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Giresunspor hedefe emin adımlarla yürüyor. Son iki haftada ligin iddialı ekipleri Elazığ ve Ümraniye'den de puan almayı başaran Karadeniz ekibi, milli ara sonrası 2 maçtan ise 6 puan bekliyor. Kritik sıralardaki Gazişehir ve Manisa ile oynayacak olan yeşil-beyazlılar, koltuğunu sağlamak almak istiyor. 29 yaş ortalamasıyla ligin en tecrübeli ekibi durumundaki Giresun, ayrıca 25 futbolcudan oluşan toplam 8 milyon euro'luk kadrosuyla mütevazı bir değere sahip.



DİYADİN: KARŞILIĞINI ALIYORUZ

İç saha-deplasman ayrımı da yapmayan Giresunspor'un evinde de dışarıda da 2'şer galibiyet var. Teknik direktör Metin Diyadin, geride kalan haftalarda hem savunma hem de hücum anlamında önemli işler yaptıklarını kaydetti. Ligin en az gol yiyen takımı olduklarını hatırlatan Diyadin, "Takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz" açıklamasını yaptı.