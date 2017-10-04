 ‘Samsun’un zaferleri sürecek’ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    ‘Samsun’un zaferleri sürecek’

    ‘Samsun’un zaferleri sürecek’
    'un başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Balıkesirspor Baltok karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini, bundan sonra da iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi. Araboğlu, "Futbolcularımızın son maçta istekli oyunu, bizi umutlandırdı. En çok bu gelişme hoşumuza gitti. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Hedefimize ulaşmak istiyorsak, istikrarımızı sürdürmemiz gerekir" dedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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