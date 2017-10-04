 OĞULCAN'DAN ALTINORDU'YA KÖTÜ HABER – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    OĞULCAN'DAN 'YA KÖTÜ HABER

    OĞULCAN'DAN ALTINORDU'YA KÖTÜ HABER
    1. Lig'de son 3 maçını kazanarak 4. sıraya yerleşen 'da ön libero Oğulcan Ülgün'ün sakatlığı keyifleri kaçırdı. Oğulcan'ın 10 gün daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun 15 Ekim'deki Adanaspor maçına yetişmeyeceği belirtildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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