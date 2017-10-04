Kalpar bıraktı

TFF 1. Lig ekibi Gazişehir G.Antep, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşma ile kulübe veda eden Kalpar, "Başarıya gidecek yolların kapısını açmak için böyle bir karar aldık" dedi. Kalpar, "Bir Gaziantepli olarak her zaman bu şehrin takımlarının başarılı olmasını isterim. Bu bizi her zaman mutlu eder. Umarım ki takımımız da birgün Süper Lig'de yer alacaktır" ifadesini kullandı.