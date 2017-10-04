Forvet gibi ön libero!

2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak Karagümrük'ü 2-0 yenip zirve yarışını sürdüren Altay'da ön libero Maksut Taşkıran'ın performansı yönetimin yüzünü güldürdü. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Karagümrük ağlarına bıraktığı 2 golle toplam gol sayısını 4'e çıkardı. 6 haftada 4 golle takımın en skorer ismi olan Maksut siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atarsa kendi adına bir sezonda attığı gol rekorunu kıracak.