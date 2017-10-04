 Forvet gibi ön libero! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Forvet gibi ön libero!

    Forvet gibi ön libero!
    2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak Karagümrük'ü 2-0 yenip zirve yarışını sürdüren Altay'da ön libero Maksut Taşkıran'ın performansı yönetimin yüzünü güldürdü. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Karagümrük ağlarına bıraktığı 2 golle toplam gol sayısını 4'e çıkardı. 6 haftada 4 golle takımın en skorer ismi olan Maksut siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atarsa kendi adına bir sezonda attığı gol rekorunu kıracak.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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