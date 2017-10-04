 Buca’da Uçar sesleri – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Buca’da Uçar sesleri

    Buca’da Uçar sesleri
    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü sonuçların ardından teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yollarını ayıran 'da yönetimin göreve Feyyaz Uçar'ı getirmeye çalıştığı öğrenildi. 53 yaşındaki Uçar'la görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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