 Bravo Adana Demir! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Bravo Adana Demir!

    Bravo Adana Demir!
    Adana Demirspor, milli arada Sivas ile hafta sonu hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma öncesi Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağlı 25 çocuk iki takımın formasını giyerek seremonide yer alacak. Maç kadınlar ve 10 yaş altı çocuklara ücretsiz.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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