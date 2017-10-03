 Giresun namağlup lider – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Giresun namağlup lider

    Giresun namağlup lider
    TFF 1. Lig'de Giresunspor, namağlup liderliğini sürdürüyor. Evinde Ümraniye'yle berabere kalan yeşil-beyazlılar'da yönetici Bahattin Kurt, "Üst sıralardaki takımlar birbirine çok yakın. Her maçı en iyi sonuçla geçip Süper Lig hedefimize kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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