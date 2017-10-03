Giresun namağlup lider

TFF 1. Lig'de Giresunspor, namağlup liderliğini sürdürüyor. Evinde Ümraniye'yle berabere kalan yeşil-beyazlılar'da yönetici Bahattin Kurt, "Üst sıralardaki takımlar birbirine çok yakın. Her maçı en iyi sonuçla geçip Süper Lig hedefimize kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.