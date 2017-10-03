 Denizli’de bahar – Fotomaç – 03 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Denizli’de bahar

    Denizli’de bahar
    GAZİŞEHİR galibiyetiyle yeni teknik direktörü Reha Erginer'le ligde ilk kez kazanan Denizli'ye bahar geldi. Yönetici Ali Fırat, "Haftalar sonra kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Son dakikada gelen galibiyetle kötü gidişi noktaladık" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli’de bahar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.