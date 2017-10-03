 Bal-Kes moralsiz – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Bal-Kes moralsiz

    Bal-Kes moralsiz
    4 haftalık yenilmezlik serisini Samsun'a 2-1 yenilerek kaybeden Balıkesir'de moraller bozuldu. Teknik Direktör Can Cangök, "Rahat kazanacağımız maçı rakibe hediye ettik. Kaybımızı milli maç arasından sonra G.Antep karşısında telafi etmek istiyoruz" dedi.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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