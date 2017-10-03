 ALTINORDU GELİYOR – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    ALTINORDU GELİYOR

    ALTINORDU GELİYOR
    BOLU'yu da yenen Altınordu, son 4 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. İzmir ekibi 7 maçta 13 puanla 4.'lüğe yerleşti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "2014- 15'te 1 puan, geçen yıl averajla play-off'u kaçırdık. Bu yıl hedefe ulaşacağız" diye konuştu.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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