Zaferin adı Samsunspor

Zor günler geçiren kırmızı-beyazlılar, Balıkesir’e şans tanımadı, Göksu ve Ayite’nin jeneriklik golleriyle galibiyete uzandı

SÜPER Lig hedefiyle başladığı sezonda kötü günler geçiren Samsunspor, dün Balıkesir karşısında hayat buldu. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. 50. dakikada Ahmet Cebeci'nin ortasına yarım voleyle vuran Göksu, Samsun'u öne geçirdi: 1-0. Balkes, 55'te Otoo ile eşitliği sağlarken, son sözü 67'de Ayite söyledi. Togolu futbolcu, uzaktan sert bir şutla skoru 2-1 yaptı.