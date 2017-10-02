 Manisa'da isyan var – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Manisa'da isyan var

    Manisa'da isyan var
    Haftayı Eskişehirspor yenilgisiyle kapatan 'da isyan... Teknik direktör Sait Karafırtınalar, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterirken, "Nasıl istediyse maç o şekilde oynandı. Maçın kontrolünü kaybetti ve sonuca direkt etki etti. Bahane üretmiyorum, hakem çok kötüydü" sözlerini sarfetti.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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