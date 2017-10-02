 Giresun kaçtı Ümraniye yakaladı – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Giresun kaçtı Ümraniye yakaladı

    Giresun kaçtı Ümraniye yakaladı
    Sezonun flaş takımlarından Giresunspor, sahasında Ümraniye ile berabere kaldı. Çotanaklar, 10. dakikada Dale ile öne geçti. Ev sahibi üstün olduğu maçın 45. dakikasında ise İbrahim'in penaltıdan bulduğu gole engel olamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, taraflar birer puanla yetindi.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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