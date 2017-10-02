Es Es hayata döndü

LİGDEKİ ilk galibiyetini önceki gün Manisaspor'a karşı alan Eskişehir'de yüzler gülmeye başladı. Takımın başındaki ilk maçında 3 puan kazanan teknik direktör Yücel İldiz de umut saçtı. Tecrübeli hoca, "Çok çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz ve üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğiz" açıklamasında bulundu