 Es Es hayata döndü – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Es Es hayata döndü

    Es Es hayata döndü
    LİGDEKİ ilk galibiyetini önceki gün Manisaspor'a karşı alan Eskişehir'de yüzler gülmeye başladı. Takımın başındaki ilk maçında 3 puan kazanan teknik direktör Yücel İldiz de umut saçtı. Tecrübeli hoca, "Çok çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz ve üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğiz" açıklamasında bulundu
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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